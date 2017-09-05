Suriye sınırında 1 PKK'lı terörist yakalandı Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmek isteyen bir PKK'lı terörist, devriye gezen ekipler tarafından fark edildi. Sınır bölgesinde gözaltına alınan PKK'lı terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.