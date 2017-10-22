Suriye sınırında, 1154 kişi yakalandı
Genel Kurmay Başkanlığı´ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, dün Suriye´den Türkiye´ye kaçak yolla giriş teşebbüsünde bulunan 1154 kişinin yakalandığı, ayrıca 17 elektronik malzeme ile 28 muhtelif malzeme ele geçirildiği duyuruldu.
- DHA
Genelkrmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün, Suriye´den Türkiye´ye yasadışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1154 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, 17 adet elektronik malzeme ile 28 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.
KIRIKHAN'DA BİR TERÖRİST YAKALANDI
Genelkurmay Başkanlığı´ndan yapılan bir diğer açıklamada ise Hatay´ın Kırıkhan İlçesi´nde, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu bir teröristin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.
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