Suriye sınırında, 1154 kişi yakalandı

Genelkrmay Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından dün, Suriye´den Türkiye´ye yasadışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1154 şahıs yakalanmıştır. Bu müdahaleler sonucunda, 17 adet elektronik malzeme ile 28 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir.

KIRIKHAN'DA BİR TERÖRİST YAKALANDI

Genelkurmay Başkanlığı´ndan yapılan bir diğer açıklamada ise Hatay´ın Kırıkhan İlçesi´nde, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan PKK/PYD mensubu bir teröristin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.