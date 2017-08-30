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Suriye sınırında 3 terörist teslim oldu

PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, Kilis sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle karşılaştı. Teröristler, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.

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