ÖSO ile Heyet Tahrir el-Şam arasında kısa süreli çatışma yaşandı
Suriye'nin İdlib kırsalındaki uzun namlulu silahlarla çatışma sesleri, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde duyuldu.
- İHA
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Karakolu'nun karşı tarafında bulunan İdlib kırsalında uzun namlulu silahlarla kısa süreli çatışma sesleri duyuldu.
Çatışmanın Özgür Suriye Ordusu ile Heyet Tahrir el-Şam arasında yaşandığı bildirildi.
Öte yandan, İdlib operasyonu için sınır karakoluna askeri personel ve araç sevkiyatı devam ediyor.
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