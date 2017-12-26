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Suriye sınırında DEAŞ'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, bir terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakale Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda sınır hattında bir teröristin bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine sınır hattında operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirleyen zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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