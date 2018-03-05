Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komandolar Hatay'a geldi
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
- AA
Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
Harekat kapsamında görevlendirilen çok sayıda komandoyu taşıyan yaklaşık 20 zırhlı araç, Hassa ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında geçiş yapan konvoydaki askerlerin sınır hattındaki birliklerde konuşlandırılacağı kaydedildi.
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