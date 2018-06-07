Suriye sınırında silah sesleri yankılandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de silah sesleri yankılandı. Dışarıya çıkan vatandaşlar, silah seslerinin Suriye’nin Telabyad kentinden yükseldiğini fark etti. Cep telefonlarını çıkaran vatandaşlar, sınırı ve silah seslerini cep telefonlarına kaydetti. Silahların neden patlatıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi. Silah seslerinin yükselmesi üzerine sınır birlikleri de teyakkuza geçti.