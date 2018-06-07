Suriye sınırında silah sesleri yankılandı
Gece saatlerinde Suriye’nin Telabyad kentinde Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden de duyulan silah sesleri yükseldi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de silah sesleri yankılandı. Dışarıya çıkan vatandaşlar, silah seslerinin Suriye’nin Telabyad kentinden yükseldiğini fark etti. Cep telefonlarını çıkaran vatandaşlar, sınırı ve silah seslerini cep telefonlarına kaydetti. Silahların neden patlatıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi. Silah seslerinin yükselmesi üzerine sınır birlikleri de teyakkuza geçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.