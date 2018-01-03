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Suriye sınırında terör örgütü PKK/PYD üyesi teslim oldu

Mardin Valiliği, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

  • DHA
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Mardin Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2 Ocak 2018 günü, saat 08.00 sıralarında PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu, hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edecektir" denildi. 

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