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Suriye sınırında yakalanan 3 PYD'li terörist tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist tutuklandı.

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparken gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK mensubu 3 terörist tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden 3 terör örgütü üyesinin Türkiye'ye geçmek istediğinin tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerince 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü mensupları A.Ö, E.T. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
 
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Suruç'ta 30 Temmuz'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 3 PYD/PKK'lı terörist, yanlarındaki tüfekle birlikte yakalanmıştı.

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