Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Suriye sınırında çantasında 1,5 kilogram patlayıcı, 2 el bombası ve canlı bomba kemeriyle yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'te çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya uyruklu Dzhamaleil Gagiev (29), iki hafta önce İnanlı köyü yakınlarında Suriye sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçlerince sınırdaki beton bariyerlerin altındaki tünelden Türkiye'ye geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Gagiev, iki yıl önce DEAŞ'a katıldığını, 2-3 haftalık askeri ve dini eğitimin ardından Münbiç'te görevlendirildiğini, burada terör örgütü PYD mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralandığını ancak tedavisiyle ilgilenilmediği için örgütten ayrılmaya karar verdiğini iddia etti.

Gagiev'in çantasında 1,5 kilogram patlayıcı ve savunma tipi 2 el bombası ile canlı bomba kemeri bulundu.

Çantanın kendisine ait olmadığını öne süren Gagiev, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "Silahlı terör örgütüne üye olmak, kurmak ve yönetmek" iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Güvenlik güçleri, DEAŞ'lı teröristin bölgede canlı bomba saldırısı planladığı ihtimali üzerinde duruyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA