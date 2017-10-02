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Suriye sınırındaki askeri birliklere asker ve konteyner sevkiyatı

Suriye sınırındaki birlikler için gönderilen konteyner yüklü araçlarla askerleri taşıyan otobüs Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi

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Çeşitli birliklerden gönderilen bir otobüs askerle bir tır konteynerin yer aldığı konvoy, Reyhanlı'ya ulaştı.

Asker ve konteynerlerin, Suriye sınırındaki askeri birliklere gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Reyhanlı'da gün boyu askeri araçların yoğunluğu gözlendi.

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