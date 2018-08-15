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Suriye sınırındaki birliklere seyyar nöbet kuleleri ile beton blok sevkiyatı yapıldı

Suriye sınırındaki birliklere kurşun geçirmez seyyar nöbet kuleleri ile beton blok sevkiyatı yapıldı.

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Kurşun geçirmez nöbet kuleleri ve beton blokları taşıyan 45 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Nöbet kuleleri ve beton blokların, sınır birliklerinde kullanılacağı öğrenildi.

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