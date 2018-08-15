Suriye sınırındaki birliklere seyyar nöbet kuleleri ile beton blok sevkiyatı yapıldı

<p> Kurşun geçirmez nöbet kuleleri ve beton blokları taşıyan 45 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.</p> <p> Nöbet kuleleri ve beton blokların, sınır birliklerinde kullanılacağı öğrenildi.</p> <p> <img align='right' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/08/15/150820181743096108276_3.jpg' /></p>
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