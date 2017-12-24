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Suriye sınırındaki duvar çalışmalarında sona gelindi

Hatay sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarında sona yaklaşılırken, yaklaşık 220 kilometresi tamamlanan 4 metre yükseklikteki duvarın bazı bölümlerine acil durumlar için 'balistik kapı' inşa ediliyor.

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Alınan bilgiye göre, Hatay'da yurda yasa dışı geçişleri önlemek ve teröristlerin ülkeye sızmasını engellemek amacıyla Türkiye-Suriye sınırına yapılan modüler duvar çalışmaları devam ediyor.
 
Hatay il sınırlarında 230 kilometre uzunlukta yapılacak duvar çalışmalarında 220 kilometrenin bitirilerek son 10 kilometrelik bölümün kaldığı öğrenilirken, biten bölümlerin üzerine dikenli tel örgü çekiliyor.
 
Öte yandan, 4 metre yükseklikteki duvarın bazı bloklarında "Sınır Fiziki Güvenlik Projesi" kapsamında daha önce planlanan çerçevede "balistik kapı" inşa ediliyor.
 
İnsani yardım, yaralı girişi, geri gönderme ve acil durumlar için kullanılacak kapıların inşası da sürüyor.
 
Bazıları demir kapılarla kapanan söz konusu noktalar, hudut birliklerince 24 saat kontrol altında tutuluyor.

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