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Suriye sınırındaki Köprübatı Hudut Karakolu'nda bayram sevinci

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Köprübatı Hudut Karakolunda görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta nöbet arkadaşlarıyla geçirdi.

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Suriye sınırında bulunan ve Fırat Kalkanı Harekatının simgesi haline gelen Cerablus sınırında yer alan Fırat Nehri kıyısındaki Köprübatı Hudut Karakolunda bayramlaşma töreni düzenlendi. 
 
Sabah içtimasında komutanlarıyla bayramlaşan askerler, daha sonra ankesörlü telefonlarla ailelerini arayarak bayramlarını kutladı. Bazı askerler ise komutanlarının verdiği akıllı telefonlarla ailelerini arayarak sürpriz yapma imkanı buldu.
 
Aileleriyle görüştükten sonra karakol yemekhanesinde bir araya gelen askerler, nöbet sırası geldiğinde de vatan görevine devam etti. Sınır hattındaki gelişmeleri anbean takip eden askerler, nöbet sırasında da kendilerini unutmayan komutanlarıyla bayramlaştı.
 
Ailesiyle görüşen askerlerden İsmail Çakır, AA muhabirine, asker ocağının kendilerine yeni bir aile kazandırdığını dile getirdi.
 
Kurban Bayramı'nı ilk kez ailesinden uzakta geçirdiğini ifade eden Çakır, "Ailemizden uzakta olmanın elbetteki burukluğu olabiliyor. Ama buradaki ikinci ailemizle bayram geçiriyoruz. Çok şükür bayram sorunsuz geçiyor. Komutanlarımızla ve arkadaşlarımızla bayramlaştık. Ailelerimizi aradık, hal hatır sorduk. Tüm halkımızın bayramı mübarek olsun." diye konuştu.

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