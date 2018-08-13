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Suriye sınırından yurda giriş yapan 2 terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye sınırından yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde Suriye'nin Rasulayn bölgesinden 2 kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını belirledi.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmayla yakalanan terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen İ.E.G. ve Ç.D. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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