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Terör örgütü PKK/PYD'nin denetiminde olan Telabyad'tan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD nin denetiminde olan Telabyad'tan öğle saatlerinde Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.

  • İHA
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Suriye Telabyad kontrolündeki PYD terör örgütü tarafından yapılan taciz ateşlerine angajman kuralları kapsamında, Türkiye'nin Akçakale tarafındaki görevli askerler anında karşılık verdi. Türkiye'nin sınır hattından angajman kuralları kapsamında taciz ateşi açan YPG kontrolündeki sınır bölgesine karşılık verilmesinin ardından sınır hattında sessizlik oluştu.

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