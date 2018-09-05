Terör örgütü PKK/PYD'nin denetiminde olan Telabyad'tan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve terör örgütü PYD nin denetiminde olan Telabyad'tan öğle saatlerinde Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı.