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Suriye sınırından yurda giriş yapan terör örgütü PKK/PYD'li bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınırından yurda giriş yapan terör örgütü PKK/PYD'li bir terörist yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Mürşitpınar Mahallesi kırsalında silahsız olarak yakalanan ve terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen İ.S, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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