Suriye sınırından yurda giriş yapan terör örgütü PKK/PYD'li bir terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.



Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Mürşitpınar Mahallesi kırsalında silahsız olarak yakalanan ve terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen İ.S, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.