Suriye Türkmen Meclisi: Macron'un Münbiç'e asker gönderilecek açıklamasını şiddetli kınıyoruz

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un, Suriye halkına zulmeden PYD/YPG/PKK'yı, farklı isimler altında meşrulaştırmaya çalışarak, Fransa’da ağırlaması ve Fransız basınında yer alan terör örgütüne destek amacıyla Münbiç'e asker gönderilecek açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Fransa'nın bu kararının, Suriye halkına bir ihanet ve Suriye'de yanan ateşe benzin dökmek olduğuna dikkati çeken Cuma, şunları kaydetti:

"Fransa'nın bu adımı izaha muhtaç bırakmayacak derecede art niyetli ve asla kabul edilemezdir. Fransa'nın bu son derece talihsiz adımının hemen öncesinde ABD'nin girişimi ve Batı ülkelerinin desteği ile terör örgütü PYD/YPG/PKK işgalindeki alanlarda sözde Suriye'nin Geleceği Partisi'nin kurulması tesadüf olmayacak kadar manidardır. Suriye halkının ve Suriye'nin geleceği, terör örgütlerini farklı isimler altında, farklı alanlar açarak meşrulaştırmaktan geçmez."

Cuma, Suriye'nin geleceğini, Suriye halkının belirleyeceğini belirterek, "Fransa ve ABD, eli kanlı terör örgütüne destek vermekten derhal vazgeçmelidir. Suriye’nin geleceğine, bu toprakların gerçek sahipleri olan Suriye halkı karar verecektir." ifadelerini kullandı.

- Teröristlerin ifadeleri resmi açıklama gibi duyuruldu

Fransa'da, SDG ismini kullanan YPG/PKK mensupları Elysee Sarayı'nda Macron tarafından kabul edilmişti.

Elysee'deki görüşmeden sonra basına açıklama yapan terörist grubun bazı üyeleri, "Macron, Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Fransız basını ise o esnada Elysee Sarayı'ndan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen ilgili ifadeleri resmi açıklama gibi duyurmuştu.

Birçok televizyon ve gazetenin internet sitesi, konuya ilişkin manşet atarken Elysee'den gelen açıklamanın ardından haberlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Elysee'den yapılan açıklamada, "Macron, Fransa'nın SDG'ye olan desteği konusunda güvence verdi. Suriye sorununa siyasi bir çözüm beklerken, Fransa kapsayıcı ve dengeli bir yönetim şekli çerçevesinde özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik bölgesinin istikrara kavuşması ve DEAŞ'ın yeniden dirilmesini önlemek için SDG'ye desteğini belirtti." ifadelerine yer verilmişti.