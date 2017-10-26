Suriye Ulusal Konseyi Eski Genel Sekreteri Fahad: Yabancı bir milis güçle istikrar sağlanması mümkün değil

Suriye Ulusal Konseyi ve Yüksek Müzakere Komitesi Eski Genel Sekreteri Abdulillah Fahad, Suriye'de kurtarılan bölgelerde istikrarın ekonomik kalkınma ve yerel halkların kendilerini yönetmesiyle sağlanabileceğine işaret ederek, "DEAŞ'ı çıkardıktan sonra o bölgeye yabancı bir milis güç sokarak istikrarın sağlanması mümkün değildir." dedi.

ABD merkezli bir Suriyeli derneğince Washington’a davet edilen Geçici Suriye Hükümeti Başkanı Cevad Ebu Hatab, Suriye Ulusal Konseyi ve Yüksek Müzakere Komitesi Eski Genel Sekreteri Abdulillah Fahad ile birlikte Ulusal Basın Kulübü'nde basın toplantısı düzenledi.

Abdulillah Fahad, DEAŞ’ın boşalttığı bölgelerde sivillerin halen güvende olmadığını dile getirerek,araftan, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın sivilleri hedef almayan gerçek bir özgürleştirme operasyonu olduğunu söyledi.

Fahad, "Suriye'de siviller için en güvenli bölge şimdi Fırat Kalkanı Harekatı'nın kurtardığı bölgedir. Bu alanda sivil hayat için tehdit söz konusu değil ve askeri bir işgal yok." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ın Suriye topraklarından çıkarılmasının önemine vurgu yapan Fahad, bu sürecin bölgeyi bilen yerel unsurlarla olması gerektiğine işaret etti. Fahad, "Kurtarılan bölgelerde istikrar ancak ekonomik kalkınma ve yerel halkların kendilerini yönetmesi ile olabilir. DEAŞ’ı çıkardıktan sonra o bölgeye yabancı bir milis güç sokarak istikrarın sağlanması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

"Fırat Kalkanı örnek teşkil ediyor"

DEAŞ’tan alınan bölgelerde istikrar sağlanması konusunda Fırat Kalkanı Harekatını'nın örnek teşkil ettiğini vurgulayan Fahad, şöyle devam etti:

"Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye'nin desteği ile 2 bin 500 kilometrekare alan özgürleştirildi. Burada DEAŞ, PYD ve Esed rejimine karşı yani üç boyutlu bir operasyon oldu ancak sıfır sivil kaybı ve çok az sayıda bir askeri kayıpla bu operasyon tamamlandı. Daha sonra da halk kısa bir süre içerisinde evlerine geri döndü ve bölge normal hayata geri döndü."

Fahat, adeta yıkımdan geçen Rakka'da kimsenin bulunmadığını ve yıkımın onarımının uzun zaman alacağını dile getirerek, koalisyona Fırat Kalkanı Harekatı'nı örnek alması çağrısında bulundu.

"Sivil bir yönetim değiller"

Suriye’nin son 7 yılda bir nesil kaybettiğini dile getiren Hatab, geçici hükümetin özellikle eğitim ve sağlık gibi insani ihtiyaçların giderilmesinde Suriye'nin Derra kenti, Şam, Halep, Lazkiye ve Humus'un kırsal kesimlerinde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

DEAŞ'ın Rakka operasyonundan sonra Suriye'de elinde bulundurduğu toprakların büyük çoğunluğunu kaybettiğini aktaran Hatab örgütten alınan toprakların yerel sivil kurumlara devredilmesi gerektiğini vurguladı.

Rakka kurtarıldığını, ama bir yıkıma da uğradığını dile getiren Hatab, "Şimdi de ABD hükümeti tarafından da desteklenen SDG denilen güç tarafından kontrol ediliyor. Geçici Suriye Hükümeti olarak onlara gelip orada sivil alanları yönetmeyi teklif ettik. SDG sadece milis bir güçtür, sivil bir yönetim değiller. ABD öncülüğündeki koalisyonla da bu konuda görüşme girişimimiz var." diye konuştu.

Hatab, ABD öncülüğündeki koalisyona Deyri Zor kurtarıldıktan sonra da benzer bir teklif sunduklarını dile getirdi.

Söz konusu girişimlerinin sonuç verip vermediğine ilişkin bir soruya Hatab, İtalya’da düzenledikleri toplantıdan bir sonuç alamadıklarını ancak şu anda İstanbul’da bir konferans hazırlıklarının olduğunu ve bu konferansa ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonunu da davet ettikleri yanıtını verdi.