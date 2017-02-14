Kayseri'deki bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

Kavgaya karışan 3 kişinin kimliklerini tespit eden ekipler zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmanın ardından S.O. (19), İ.E.H. (22) ve M.M. (17) gözaltına alındı.Zanlıların geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıkları, Suriye'ye geçmek için Kilis'e gitmek üzereyken yakalandıkları öğrenildi.