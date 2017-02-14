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Kayseri'deki bıçaklı kavgada Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.Çorakçılar Mahallesi'nde Mehmet A'nın öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri, yaklaşık 100 kamera kaydını inceledi.

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Kavgaya karışan 3 kişinin kimliklerini tespit eden ekipler zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmanın ardından S.O. (19), İ.E.H. (22) ve M.M. (17) gözaltına alındı.Zanlıların geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldıkları, Suriye'ye geçmek için Kilis'e gitmek üzereyken yakalandıkları öğrenildi.  

 

 

 

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