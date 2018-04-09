Suriye’de askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildi

SANA "Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadelerini kullandı.



Habere göre saldırıda, birden fazla kişi yaralandı ya da hayatını kaybetti.



Suriye televizyonu da, Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.



Başkent Şam yakınlarında bulunan Doğu Guta'daki yardım görevlileri hükümeti Cumartesi akşamı kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra, ABD Başkanı Donald Trump "hayvan" ifadesini kullandığı Esed için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.



Ancak Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri saldırıyı Washington'ın gerçekleştirmediğini söylüyor.



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir sözcü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor." dedi.



"Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



BM Güvenlik Konseyi toplanıyor



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pazartesi günü sabah saatlerinde ABD'nin ve diğer sekiz üye ülkenin talebiyle acil olarak toplanacak.



"Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" nedeniyle Rusya'nın talebi sonucu yapılacak BMGK acil toplantısı ise öğle saatlerinde olacak.



ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi bir araya gelmeli ve ilk yardım müdahalesi yapanlara erişim talep etmeli, ne olduğuna dair bağımsız bir soruşturmayı desteklemeli ve bu gaddar eylemin sorumlularına hesap sormalı." demişti.



Haley, açıklamasında ayrıca, BMGK görevini yerine getirmezse Washington'ın eyleme geçmeye hazır olduğunu ifade etmişti.



Twitter'dan bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Trump, "Suriye'de aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi akılsız bir KİMYASAL saldırıda öldü. Katliam bölgesi Suriye Ordusu tarafından kuşatıldı ve dünya oraya erişemiyor. Putin, Rusya ve İran Hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumludur." ifadelerini kullandı.



Doğu Guta'nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı, ancak yardım kuruluşları hükümeti en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.



Suriye rejimi ve müttefiki Rusya ise bölgeden gelen görüntülerin kurmaca olduğunu söyledi.



Suriye resmi basını, "teröristleri" hükümet güçlerinin Doğu Guta'daki ilerleyişini durdurmak için kimyasal saldırı haberi uydurmakla suçladı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı "sahte haber" olarak nitelendirilerek, herhangi bir müdahalenin "vahim sonuçları olacağı" uyarısında bulunuldu.



(BBCTürkçe)