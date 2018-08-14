Suriye'de Fırat kalkanı bölgesinde siviller, ellerindeki dövizi Türk lirasına çeviriyor

Bab ilçesinde Suriyeliler, Türk ekonomisine destek amacıyla ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla döviz bürosu önünde gösteri düzenledi.

Bab sakinlerinin "Türk lirasına destek vaciptir", "Darbe ile başaramadınız, ekonomik savaşınızla da başaramayacaksınız", "Kuzey Halep tüccarları olarak son raddeye kadar sizinleyiz" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Çocuklarıyla gösteriye katılan siviller, "Türkiye ve Suriye birdir" sloganları atarak, tekbir getirdi.

Döviz bozdurmaya gelen Şerif Abo, elindeki Türk bayrağıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin ekonomisine destek vermek amacıyla dövizlerimi Türk lirasına dönüştürüyorum." dedi.

Abo, Türk lirasına desteğin süreceğini belirterek, "Suriyeliler olarak malımız, canımız, ruhumuz Türkiye’ye feda olsun." ifadelerini kullandı.

Gösteride konuşan 10 yaşındaki Esra Osman da, "Suriyeli çocuklar olarak Türk lirasına destek olacak dövizimiz olmasa da dua edebiliyoruz. Allah, Türk milletini ve liderlerini korusun." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde halk, mayıs ayında "Türkiye ve Türk lirasına sahip çık" kampanyası başlatmıştı.

Türk lirasının değerinin artmasına katkı sağlamak isteyen Suriyeliler, ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmişti.