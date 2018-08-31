Suriye’de savaş adım adım İdlib’e taşınıyor
Halep ve Doğu Guta başta olmak üzere birçok kentteki muhaliflerin sığındığı şehir olan İdlib’de 2 milyona yakın insan yaşıyor. Uzmanlara göre; TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’yla Afrin’den temizlenen terör örgütü PYD/YPG, kentin güney ve güneydoğu bölgelerindeki kırsal alanlara sıkıştı.
Sıkıştığı alanda Türkiye’nin olası operasyonlarından korkan örgüt, bu nedenle sırtını Esad’a dayamak istiyor. Bunun için de İdlib operasyonuna rejim saflarında katılarak Afrin çevresindeki varlığını garantiye alma peşinde. Örgütün İdlib konusunda bu kadar hevesli olmasının altında aynı zamanda Afrin’in intikamını alma isteği yatıyor. (Akşam)
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