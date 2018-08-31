Suriye’de savaş adım adım İdlib’e taşınıyor Halep ve Doğu Guta başta olmak üzere birçok kentteki muhaliflerin sığındığı şehir olan İdlib’de 2 milyona yakın insan yaşıyor. Uzmanlara göre; TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’yla Afrin’den temizlenen terör örgütü PYD/YPG, kentin güney ve güneydoğu bölgelerindeki kırsal alanlara sıkıştı.