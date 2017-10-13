Suriye'de yaralanan ÖSO militanları Türkiye'ye getirildi
Suriye'nin Halep kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PKK/PYD üyeleri arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 2 kişi, Kilis’te tedavi altına alındı.
- AA
Halep'e bağlı Bab ile Menbiç arasındaki bölgede çıkan çatışmalarda yaralanan 2 ÖSO mensubu, Çobanbey Gümrük Kapısı'na getirildi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralılar, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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