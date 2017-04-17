Suriye’deki iç savaşa yakından tanık olan ilçelerden 'evet'e büyük destek

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın en fazla hissedildiği Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa’nın sınır ilçeleri, Suriyelilere vatandaşlık konusunun da gündeme geldiği referandum sürecinde iktidara büyük destek verdi. Seçimlerde sınır ilçelerinde sadece Suruç’ta evet yüzde 49 çıkarken, diğerlerinde ise evet oyu yüzde 95’e ulaşan oranlarda çıktı.

Sınır ilçeler ve oy dağılımı

Gaziantep’in sınırında bulunan 3 ilçeden olan Karkamış’ta yüzde 88.25 oranında referanduma katılım oldu. Suriye’nin Cerablus kenti komşusu olan karkamış’ta yüzde 59 oranında evet oyu çıkarken, yüzde 41 oranında hayır çıktı. Suriye’nin Çababen ile Cerablus arasındaki köylere komşu olan Oğuzeli ilçe genelinde ise referanduma yüzde 85.54 oranında katılım oldu. İlçedeki oy dağılımı ise yüzde 66 oranında evet, yüzde 34 oranında hayır oldu. Suriye’nin Afrin kırsalı ile sınırı bulunan İslahiye ilçesinde ise katılım oranı yüzde 85.9 olurken, evet yüzde 63,2, hayır yüzde 36.8 ise hayır oldu.

Kilis sınırı

Suriye’nin Azez bölgesine sınırı bulunan Kilis Merkez ilçesinde ise katılım yüzde 85.99 oldu. Merkez ilçedeki evet oranı yüzde 64.7 olurken, hayır oyu ise yüzde 35.3 oldu. Suriye’nin Çobanbey (Rai) bölgesine komşu olan Kilis’in Elbeyli ilçesinde katılım yüzde 84.95 oldu. İlçedeki evet oranı yüzde 63.8’e, hayır ise yüzde 36.2 oranına ulaştı.

Şanlıurfa sınırı

Suriye’nin Telabyad bölgesine komşu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, halk oylamasına katılım yüzde 92.6 olurken, evet oyu yüzde 95, hayır ise yüzde 5 oranı oldu. Suriyenin Rasulayn kenti karşısında bulunan Ceylanpınar ilçesinde ise katılım oranı yüzde 84.77 oranına ulaşırken, evet oyu yüzde 57 olurken, hayır oyu ise yüzde 43’de kaldı.

Sadece Suruç’ta hayır çıktı

Şanlıurfa’nın Kobani bölgesine komşu olan ve yüzde 83.15 katılım oranının yakalandığı Suruç ilçesinde evet oyu yüzde 49’da kalırken, hayır oyu ise yüzde 51’e ulaştı.