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Suriye'den giriş yapan TIR'da yakalandı! Tam 1.5 milyon lira

Gaziantep'in Karkamış İlçesi'nde, Suriye'den giriş yapan TIR'da yapılan aramada, 1.5 milyon lira değerinde 492 bin ilaç ele geçti.

  • DHA
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Suriye'den Gaziantep'in Karkamış İlçesi üzerinden Türkiye'ye giriş yapan A.Y. yönetimindeki TIR'da arama yapıldı. Narkotik köpeği Lia'nın da kullanıldığı aramada, dorsenin zeminine yapılan özel bölümde 1.5 milyon lira değerinde 492 bin ilaç bulundu. İlaçlara el konulurken, sürücü A.Y. gözaltına alındı.

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