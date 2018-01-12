Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan PYD'li terörist yakalandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığını açıkladı.
- İHA
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist Şanlıurfa Suruç’ta yakalandı.
Hakkari Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında altı adet el yapımı patlayıcı, 25 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bitlis/Tatvan’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli/Nazımiye’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen mağara içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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