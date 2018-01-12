Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan PYD'li terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu bir terörist Şanlıurfa Suruç’ta yakalandı.
 
Hakkari Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında altı adet el yapımı patlayıcı, 25 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
 
Bitlis/Tatvan’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Tunceli/Nazımiye’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen mağara içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da 42 DEAŞ’lı terörist yakalandı

İstanbul’da 42 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Türkiye'de biten transferler

Türkiye'de biten transferler

Selden sonra her yer dondu

Selden sonra her yer dondu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA