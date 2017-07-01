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Suriye-Hatay sınırında 2 PYD'li terörist yakalandı

HATAY'ın Hassa İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD mensubu 2 terörist yakalandı.

  • DHA
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Suriye sınırındaki Hassa İlçesi'nin Akbez Mahallesi'nde terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin'den  kaçak yollarla Türkiye'ye girmek isteyen 2 kişi saptandı. Akbez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından sınırda yakalanan 2 kişinin sorgularında PYD üyesi oldukları ortaya çıktı. Sorgusu sütren teröristlerin silahsız ve teçhizatsız olduğu bildirildi.

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