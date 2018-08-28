Suriye-Kamışlı'da askeri hareketlilik devam ediyor
Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırına komşu Suriye'nin Kamışlı kentinden diğer kentlere tırlarla askeri sevkiyat yapılmaya devam ediliyor.
- İHA
Nusaybin ilçesi sınırına komşu Suriye'nin Kamışlı kentinden diğer kentlere tırlarla askeri sevkiyat yapılıyor. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki tır konvoyunda kapalı kasalı tırlara askeri araçlar ve teçhizatların yüklü olduğu tahmin edilirken, konvoyda çıplak gözle görünür şekilde tırların üzerinde zırhlı personel taşıyıcı, çok sayıda kamyonetler ve ambulanslar bulunduğu gözlemlendi. Genelde gece saatlerinde yapılan sevkiyat, Nusaybin'den görülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.