Suriyeli 3 mühendis 'incir' patronu oldu

Suriye'nin İdlib şehrinden iç savaştan dolayı ailesiyle birlikte kaçıp 2011'de Türkiye'ye sığınan İnşaat Mühendisi Khaled Sanna (55), İstanbul'da farklı işlerde çalıştıktan sonra geçen yıl Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşti.

Damatları Bilgisayar Mühendisi Faez Abadi (28) ve Ziraat Mühendisi Firas Manla Ali'yle (25) ilçeye yerleşen Sanna, ülkesinde yaptığı incir satışını burada da gerçekleştirme kararı aldı. Erbeyli Mahallesi'nde kiraladıkları bir işletmede incir ihracatına başlayan 3 mühendis, kısa sürede büyüyüp Arap ülkelerine kuru incir ve kayısı göndermeye başladı.

Gazetecilere açıklama yapan Faez Abadi, 6 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçıp güvenli ve huzurlu olduğu için Türkiye'ye sığındıklarını, kayınpederi Sanna'nın Suriye'de incir satışı yapmasından dolayı Aydın'a geldiklerini söyledi.

Abadi, Suriye'ye göre Aydın'daki incir potansiyelinin çok yüksek olduğunu, kurdukları işletmede 6'sı Suriyeli olmak üzere 45 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Arap ülkelerine ihracat

Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkelerine ürünleri gönderdiklerini aktaran Abadi, "Yeni olduğumuz için şimdilik bir rakam veya hedefimiz yok. İnşallah zamanla her şey iyi olacak. Burada 3 ortağız ve üçümüz de farklı alanlarda mühendisiz. Kendi işimizi yapmak yerine bu alanda ilerleme kaydetmek istedik. Burada incir ve kayısı ihracatı yapıyoruz. " dedi.

Türkiye'den çok memnun olduklarını, Türk insanının yardımsever olduğunu anlatan Abadi, "Türkiye'den Allah razı olsun. Çünkü bize kapılarını açtılar. Ülkemizdeki iç savaştan dolayı kaçıp buraya gelmek zorunda kaldık. Yaşamın ve barışın olduğu bir yerde yaşamak istedik. Memleketimizi bırakıp gelmek istemezdik ama orada yaşam çok güç. Oraları çok özlüyoruz. İnşallah savaş biter ve yeniden ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.