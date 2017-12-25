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Suriyeli 55 aşiret Türkiye'de buluştu

Suriyeli 55 aşiretin lideri 9 Aralık'ta İstanbul'da yaptığı toplantının ikincisini Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirdi.

  • DHA
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Reyhanlı'daki bir düğün salonunda yapılan toplantıda, aşiret liderleri, Esad rejimi, DEAŞ, PKK, PYD gibi tüm terör örgütlerine karşı birlik beraberlik içerisinde hareket etmek kararı aldıklarını belirtti. Toplantıya katılan Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Dürzi aşiretlerinin liderleri yaptıkları konuşmalarında, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte hareket ederek terör örgütlerinden kurtulmayı hedeflediklerini ifade etti. Suriyeli aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Emir Cemal Elşeyş, Suriyeli aşiretler ve kabileler olarak Suriye'nin dokusu, birliği, istikrarının destekçisi ve evlerinden edilenlerin yeniden dönmesinin garantörü olduklarını söyledi. Elşeyş, "Amacımız; safların birleştirilmesi, PYD/PKK, DEAŞ ile mücadele, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yıkılmasıdır" dedi.

Suriye halkının zalimlerden, zulümden, terör örgütlerinden kurtulmasına destek için Türkiye'ye çağrı yaptıklarını belirten Duleym aşireti reisi adına konuşan İsmail İsa Asseni ise şöyle konuştu: "Türk kardeşlerimize Suriye'nin her türlü terör örgütlerinden kurtulması ve  aziz  halkımızla birlikte olması için çağrı yapıyoruz. Yüce Türk milleti ile omuz omuza hareket ediyoruz. Türkiye, halkımızın huzur, hürriyet ve adalet ve demokrasisi için yanımızda olmuştur. Terör örgütler iki halkın da ortak meselesidir. Türkiye'ye verdiği destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Derdimiz tasamız vatandır. Adımız kanımız vatanımız birdir. İnsani değerlerimiz, geleceğimiz için saflarımızı tekrar birleştirmek amacıyla toplandık."
 
Suriye Türkmen Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Hacı Abdulgani, Reyhanlı'da yapılan toplantının İstanbul'da yapılanın devamı olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "PKK, PYD, DEAŞ ile savaşmak ve zalimleri düşürmenin yanı sıra ÖSO'ya nasıl yardımcı olabiliriz bu amaçla toplandık, hedefimiz  Suriye halkının birliği düzlüğü için her türlü teröristleri şehirlerden ve köylerden kovmak, rejimden kurtulmak için elbirliği çalışmak üzere toplandık. Aramızda Kürt kardeşlerimiz  de var birlikte omuz omuza verip terörden kurtulup memleketimizde huzur içinde yaşayacağız."

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