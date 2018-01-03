Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH, Human Movie Team ve Ehli Fikir ortaklığında başlatılan "Çizmeli Çocuk-Hikayeyi Sen Tamamla" kampanyasıyla Suriye'nin Halep kentindeki 36 mülteci kampında bulunan 60 binin üzerindeki çocuğa çizme ulaştırılması amaçlanıyor. Kış şartlarının zor geçtiği Suriye'deki mülteci kamplarındaki çocuklara çizmek göndermek için düzenlenen kampanya, basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım, kampanyanın bir hikayenin anlatımı olduğunu ve öznesini de çocukların oluşturduğunu söyledi. Yardım ve raporlamalar için zaman zaman bölgeye gittiklerini aktaran Yıldırım, burada savaşın mağduru çocukların durumunu görünce onlara kağıt ve boya kalemleri vererek bir şeyler çizmelerini istediklerini, ortaya çıkan resimlerin böyle bir kampanya başlatmak için kendilerine verdiğini anlattı. Yıldırım, "Çizmeli Çocuk, Suriye'de yaşanan bir hikayenin anlatımı aslında. Bu hikayenin öznesi ise bizim çocuklarımız, ümmetin çocukları. Biz bu kampanyayla ümmetin çocuklarının ayakları üşümesin, yüzleri gülsün istiyoruz. Hedefimiz ise Azez'deki 36 kamptaki 66 bin 113 çocuğa çizme almak" dedi.

"ÇOCUKLARIN AYAKLARINDA TERLİK DAHİ YOKTU"

Yıldırım, geçen ay Halep'e bağlı Azez ilçesine de ziyaret gerçekleştirdiklerini, kış şartlarının ağırlaştığını gördüklerini belirterek, şöyle konuştu: "Altyapı sistemlerinin sıfır olduğu bölgede kışın gelmesiyle beraber her yer çamur ve balçık içerisindeydi. Çocukların birçoğunun ayağında ise terlik dahi yoktu. Bu görüntülere şahit olup İstanbul'a döndüğümüzde onlar için çizme kampanyası yapmaya karar verdik. O çocuklar için bir çizmenin, ayaklarını çamurdan-soğuktan koruyacak bir çizmenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. O yüzden bu tablolara duyarsız kalamazdık. Ayakları çamurların içerisinde soğuktan donan çocuklarımız için "Hikayeyi Sen Tamamla" diyerek çıktığımız bu yolda ilk hedefimiz Mukaveme Kampı'ndaki 5 bin 850 çocuğa çizme toplamaktı. Halkımız çok güzel teveccüh gösterdi ve çok kısa bir zamanda 6 binden fazla çizmeyi topladık.

Bunu toplayan arkadaşlarımızın çoğu da üniversite öğrencileri gençlerimiz. Sosyal medya üzerinden yaptıkları kampanyayla ve 25'er lira para vererek bu güzel çalışmaya imza attılar. Bölgeyle görüştüğümüz zaman dediler ki burada 36 tane daha kamp var ve bu kamplarda 60 binden fazla çocuğumuz bu ihtiyaç içerisinde. Buna duyarsız kalamazdık, 6 bin çocuğun mutluluğuna vesile olan bizlerin 60 bin çocuğunun da mutluluğuna vesile olacağımız düşündük, kampanyamızı büyüterek bugün duyurmuş olduk."

"ÇİZMELER KAMPLARDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞTIRILACAK"

Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı ise vakfın bugüne kadar Suriye'de çok büyük yardımlar yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyledi. Büyük fotoğrafta küçük ama etkili ayrıntıların unutulabildiğine dikkati çeken Yazıcı, "Bu 'Hikayeyi Sen Tamamla' çalışması tam da küçük ayrıntıyı gören bir çalışma. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Human Movie Team ve Ehli Fikir'in bu kampanyasına Genç İHH olarak 81 ildeki yönetimi ve 125 üniversitedeki ekibiyle dahil olduk. Bu kampanyanın kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum ve inşallah bu yardımlar kamplarda kalan tüm çocuklara ulaştırılacak." diye konuştu. Kampanyaya 15 Ocak tarihine kadar destekte bulunulabilir. Mülteci çocuklar için çizme bedeli 25 TL olarak belirlenen kampanyaya destek olmak isteyenler SMS yoluyla "ÇİZME" yazıp "3072"ye yollayarak 5 TL, "4072"ye göndererek de 16 TL katkıda bulunabilir.