Suriyeli aile Türkiye sevgisini dördüzlerinde yaşatıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli Latif ailesi, bir süre önce dünyaya gelen dördüzlerine Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerinden dolayı "Recep Erdoğan, Tenzile, Emine ve Sümeyye" isimlerini verdi.

Deyrizor kentinde boyacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan 32 yaşındaki Muhanned Gannem Latif, ülkesindeki çatışmaların artması üzerine yaklaşık 2,5 yıl önce eşi, kızı ve yakınlarıyla Şanlıurfa'ya sığındı.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde eski bir ev kiralayan Latif ailesi, kısa süre sonra ikinci kızları Nida'yı kucaklarına aldı.

Yaklaşık 5 ay önce de dördüz bebekleri dünyaya gelen Latif ailesi, çocuklarına Suriyelilere sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile, eşi Emine ve kızı Sümeyye'nin isimlerini verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle yeni yuvalarında 6 çocuklarıyla mutlu bir hayat süren aile, evlatlarına iyi bir gelecek sunmak istiyor.

Bir süre önce dünyaya gelen dördüzlerine bakmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Muanned Gannem Latif, şöyle konuştu:

"Önceden iki kızımız vardı. İki yaşındaki Nida burada doğdu, Rimas ise çatışmalar döneminde Suriye'de doğmuştu. Yaklaşık 5 ay önce de dördüz bebeklerimiz dünyaya geldi. Tabii çok şaşırdık, 6 aylık doğdular. Ailemizde daha önce dördüz bebek hiç olmadı. Allah bize nasip etti, mutlu olduk tabii. Biz de bu kadar insana sahip çıktığı için çocuklarımıza Recep Tayyip Erdoğan ve aile fertlerinin isimlerini verdik. Oğluma Recep Erdoğan, kızlara ise Tenzile, Emine ve Sümeyye ismini koyduk. İnşallah savaş biter ve ülkemize döneriz. Çocuklarım da büyüdüklerinde bu şekilde mazlumların umudu olan Erdoğan'ı unutmamış olurlar. Dört bebeğe bakmak tabii zor oluyor. Havalar soğudu, evimiz eski, bu nedenle bebekler hastalanmaya başladı ama rızkı veren Allah. İHH bize yardımda bulunuyor. Bebeklerin birçok ihtiyacını onlar gideriyor."

"Emine'nin kalbinde küçük bir delik var"

Anne Beyan Latif (25) ise dört bebeğe bakmanın zor olduğunu ama annesinin kendisine yardımcı olduğunu aktardı. Dördüz bebekleri olacağı haberini aldığında adeta şok yaşadığını ve ne yapacağını bilemediğini dile getiren Latif, şunları söyledi:

"Suriye'deyken çok korkuyordum ama Allah'a şükür Türkiye'de şu anda güvendeyiz. Çocuklarımı gerektiğinde hastaneye götürebiliyorum. Dördüz olacağını duyduğumda hayretler içinde kaldım çünkü sadece eşim çalışıyor, zar zor geçiniyoruz ve evimiz eski. Bu bebeklere nasıl bakarız diye düşündüm. Altı aylıkken çocuklarım doğdu, çok şükür 5 ayı doldurdular. Sadece Emine'nin kalbinde küçük bir delik var. Bu yüzden sürekli hastalanıyor, onun için endişeleniyorum."