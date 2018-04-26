Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriyeli aileler terörden temizlenen bölgelere dönüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 Suriyeli, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna geldi.

Burada polis ve Göç İdaresi ekiplerinin gerekli kontrolleri yapılan Suriyeli aileler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Ate Abbas, terör örgütlerinin saldırısı nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

"Türk devletine de milletine de teşekkür ediyorum. Allah bize güç versin. Türkiye'ye olan borcumuzu ödeyelim. Türkiye'ye bize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi köyüme gidiyorum, oraya yerleştikten sonra eşimi ve çocuklarımı da yanıma alacağım. Allah Türk askerinden razı olsun, onları tüm kötülüklerden korusun."

Zemo Zeybek de Türk askeri sayesinde yeniden ülkesine dönebilmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Allah Türklerden razı olsun, ümmeti Muhammed'i korusun. Allah onları bu dünyada da öbür dünyada da yormasın. Nereye giderse kapıları açık olsun. Güzel Allah'ım onlarla beraber olsun." diye konuştu.

Sığınmacılardan Kemal Cafer ise yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, bu süreçte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak yaşadıkları bölge terör örgütlerinden temizlendiği için Afrin'e dönmeye karar verdiğini dile getirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA