Suriyeli aileler terörden temizlenen bölgelere dönüyor

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130 Suriyeli, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosuna geldi.

Burada polis ve Göç İdaresi ekiplerinin gerekli kontrolleri yapılan Suriyeli aileler, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Ate Abbas, terör örgütlerinin saldırısı nedeniyle yaşadıkları yerleri terk ederek ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

"Türk devletine de milletine de teşekkür ediyorum. Allah bize güç versin. Türkiye'ye olan borcumuzu ödeyelim. Türkiye'ye bize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi köyüme gidiyorum, oraya yerleştikten sonra eşimi ve çocuklarımı da yanıma alacağım. Allah Türk askerinden razı olsun, onları tüm kötülüklerden korusun."

Zemo Zeybek de Türk askeri sayesinde yeniden ülkesine dönebilmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Allah Türklerden razı olsun, ümmeti Muhammed'i korusun. Allah onları bu dünyada da öbür dünyada da yormasın. Nereye giderse kapıları açık olsun. Güzel Allah'ım onlarla beraber olsun." diye konuştu.

Sığınmacılardan Kemal Cafer ise yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye sığındığını, bu süreçte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak yaşadıkları bölge terör örgütlerinden temizlendiği için Afrin'e dönmeye karar verdiğini dile getirdi.