İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Suriyeli aktivist Oruba Barakat (60) ile kızı Halla Barakat'ın (22) katil zanlısı olduğu iddiasıyla Bursa'da yakalanan Oruba Barakat'ın amcasının torunu A.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Oruba Barakat'ın tırnak arasından aldığı doku örneğinin Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemesinde şüpheli A.B'ye ait olduğu tespit edildi.

Anne ve kızın katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.B'nin cinayeti kabul etmediği, çelişkili ifade verdiği öğrenildi.

Bursa'daki ikametinde yakalanan şüpheli A.B'nin ifadesinde Oruba'nın kendisine ve ailesine maddi yardımda bulunduğu, kendisini yardım etmek için çağırdığını iddia etti.

Şüpheli A.B, 19 Eylül'de Bursa'dan İstanbul'a gelerek akşam saatlerinde Oruba Barakat'ın evine gittiğini, kapıyı çaldığı fakat kimsenin açmaması üzerine bir parkta zaman geçirdiğini anlattı.

19 Eylül'de Bursa'dan İstanbul'a geldiği, 20 Eylül'de geri döndüğü anların yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinde kıyafetlerinin ve ayakkabılarının neden değiştiği sorulması üzerine zanlının, "Evinin kapısını çaldım, açan olmayınca sahildeki çimlerde sabaha kadar oturdum. Kıyafetlerim kirlendiği için yanımda getirdiğim kıyafetlerle değiştirip çöpe attım." dediği öğrenildi.

Polis, A.B'nin ifadesi doğrultusunda tekrar incelediği güvenlik kamera görüntülerinde A.B'nin 19 Eylül'de 23.45'te Oruba Barakat'ın evi istikametine gittiği, sahile gittiği iddialarının kameralara yansımadığı, 20 Eylül sabahı 11.41'de evden çıkış istikametindeki güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi.

Cenazeye katılmış

Şüpheli ifadesinde Oruba Barakat'ın amcasının torunu A.B'nin anne ve kızı için 23 Eylül'de Fatih Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldığını söyledi. Cenaze töreninde Oruba'nın erkek kardeşi Maen Barakat'ın yanında olduğunu anlatan şüpheli A.B, cenaze töreninden sonra Maen'in İstanbul'deki evinde 2 gün kaldığını anlattı.

Cenazeye katılan şüphelinin, 19 Eylül'de Oruba'nın evine geldiğini hiçbir yakınına anlatmadığı da öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aktivist Oruba Barakat ile kızı Halla Barakat'ın evde battaniyeye sarılı cesetlerinin üzerine dökülen deterjanın katile ait DNA izlerinin kalmasını önlemek amacıyla döküldüğünü değerlendiriyor.

Öte yandan şüpheli A.B'nin yapılan ilk incelemesinde herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının ortaya çıkmadığı bildirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Suriyeli gazeteci Halla Barakat (22), işe gitmeyince arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi vermişti. Polis ekipleri, 22 Eylül'de Barakat'ın annesiyle birlikte yaşadığı Üsküdar'daki eve çilingir yardımıyla girmişti. Evde, anne Oruba Barakat (60) ile Halla Barakat'ın cansız bedenleri battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Yapılan incelemede, anne-kızın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olay yeri çevresi ve toplu taşıma araçlarındaki güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli tespit edilmiş, Bursa'da düzenlenen baskınla şüpheli A.B evinde yakalanmıştı.