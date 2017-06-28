Suriyeli Bana, TIME'ın internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı Geçen yıl, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar sırasında, annesinin desteğiyle paylaştığı Twitter mesajlarıyla tanınan 8 yaşındaki Bana Alabed, Amerikan TIME dergisinin internetteki en etkili insanlar listesinde yer aldı.