Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriyeli Hristiyanlar terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG tarafından okulları kapatılan Hristiyanlar, örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'nin kuzeyinde Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG tarafından okulları kapatılan Hristiyanlar, terör örgütünü protesto etti.
 
YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı ilçe merkezindeki onlarca Hristiyan, örgütün bu ayın ortasında Hristiyanlara ait iki okulu kapatmasını protesto için bir araya geldi.
 
Haseke'nin Kamışlı kent merkezinde toplanan eylemciler, terör örgütü PKK/YPG tarafından kapatılan okullarının yeniden açılması için sloganlar attı.
 
PKK/YPG'li teröristler, okullarının yeniden açılmasını isteyen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı ancak kalabalık yaklaşık bir saat süren eylemin ardından dağıldı.
 
18 Ağustos'ta Haseke'deki kiliselerin başkan ve rahipleri, Kamışlı'da bir araya gelerek örgütün okullarını kapatmasının "kabul edilemez" olduğunu açıklamıştı.
 
Terör örgütü PKK/YPG'nin ideolojik müfredat dayatması
 
Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.
 
Terör örgütü PKK/YPG, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.
 
Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak, tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.
 
Terör örgütü, eğitim dayatmasını genişleterek, 10 Ağustos'ta Kamışlı'ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA