Suriyeli Meryem'in anne özlemi
Halep’te oturdukları evin yakınına 2 yıl önce bomba düşünce babasıyla Hatay’a gelen 6 yaşındaki Meryem Jobu, geride kalan annesini çok özlediğini ve kavuşmak istediğini söyledi. Baba Adnan Jobu da eşini getirmek için çabaladıklarını, ancak başaramadıklarını anlattı. “Kızım sürekli ağlıyor” diyen Jobu yardım istiyor.
Suriye’deki iç savaştan kaçarak babasıyla birlikte Türkiye’ye gelen Meryem Jobu, Suriye’de kalan annesine ve kardeşlerine kavuşacağı günü bekliyor. Suriye’nin Halep kentinde oturdukları evin yakınına bomba düşmesi sonucu hamile annesi Kamile Almehho (29) ve kız kardeşi Aya Jobu’u (3) ülkelerinde bırakarak babası Adnan Jobu ile Türkiye’ye gelen Meryem Jobu (6), Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşıyor. Kiraladıkları evde babası ile birlikte kalan küçük Meryem, babasının gündelik işlere gitmesi nedeniyle gününü aynı mahallede ikamet eden akrabalarının yanında geçiriyor. Annesiyle bazen telefonla görüşen Meryem, annesini 2 yıldır göremediğini ve çok özlediğini söyledi.
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Baba Adnan Jobu ise, Suriye’de kalan eşini Türkiye’ye getirmek için gerekli yerlere müracaat etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirterek, kızının psikolojisinin bozulmak üzere olduğunu, sürekle ‘anne’ diye ağladığını söyledi. Jobu, “Kızım Meryem 2 yıldır annesini görmedi. Perişanız, kızım her gün annesini sayıklıyor. Devlet büyüklerinden başkası bize yardım edemez, bu ayrılığımıza son verilmesini istiyorum artık” diye konuştu. Jobu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde burada kendi ülkelerindeki gibi yaşadıklarını belirterek, mazlumun yanında olan Cumhurbaşkanı’nın “Bizim de sesimizi duyacağına eminim. Allah onlardan razı olsun” dedi.
İHH’dan destekİnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, çatışmaların ve sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği Doğu Hama’dan göç eden aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin’de konaklama merkezi oluşturuluyor. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Hama’dan çok sayıda ailenin İdlib kırsalına göç ettiğini söyledi. İdlib kırsalında aileler için geçici konaklama merkezi oluşturulduğunu belirten Tosun, ‘’Hava saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına yakın bölgelere göç artarak devam ediyor. Hama’dan göç eden aileler yanlarına hiçbir eşya alamadan geliyor. Aileler için İdlib kırsalındaki Kefer Lusin’e çadır kurmaya başladık. Kısa süre içerisinde bitirip yerleşmelerini sağlayacağız” dedi.
(Kaynak: Yenişafak)
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