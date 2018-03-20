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Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği: İnşallah bu zalim terör örgütü Suriye'den Kandile'e kadar temizlenir

Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğinden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasından duyulan memnuniyet bildirildi.

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Birlikten yapılan yazılı açıklamada, TSK ve ÖSO askerleri, operasyondaki büyük başarılarından dolayı tebrik edildi.

Harekat süresince şehit olan tüm askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temenni edilen açılamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afrin'in alınması biz Suriyelileri çok mutlu etti. İnşallah aynı başarı diğer bölgelerdeki terör örgütü YPG/PKK'nın temizlenmesinde de gösterilir. İnşallah bu zalim terör örgütü Suriye'den Kandil'e kadar temizlenir. Türkiye ve diğer bölgelerdeki Kürtler dahil Suriyeliler artık Afrin'e dönsünler. Bizim Kürt kardeşlerimize karşı bir dargınlığımız yok, hepsi bizim kardeşimiz. Kürt kardeşlerimize, evlerimiz de yüreklerimiz de açık. Kürt, Türkmen ve Araplar olarak babalarımız yüzyıllarca hep beraber kardeşçe yaşadılar, bizler de aynı bayrak altında kardeşçe yaşamaya hazırız. Suriye tüm Suriye halkınındır. Allah Cumhurbaşkanı ve İslam liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan ve ordusundan razı olsun."

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