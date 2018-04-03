Suriyeli yapışık ikizler ameliyatla ayrıldı ancak biri öldü

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve 4 yıl önce Konya'ya yerleşen Muhammed ve Ziyade El Mustafa adlı Suriyeli çiftin 15 Mart günü Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde birbirlerine karınlarından yapışık olan ikizleri dünyaya geldi. Siyam ikizleri aynı gün Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene ve tetkikler sonucu 7 uzman doktordan oluşan komisyon karaciğerleri yapışık, kalplerinde gelişim bozukluğu ve sindirim sistemlerinde ciddi sorunları bulunan yapışık ikizlerin hayatlarının risk atında olduğuna ve cerrahi müdahale ile ayrılmalarına karar verdi. 7 doktor ile birlikte kalabalık bir ameliyat ekibinin görev aldığı operasyonda kalpleri, karaciğer ve bağırsakları ayrılan bebeklerin kalp zarı, karaciğer ve bağırsaklarında gerekli onarımlar yapıldı. Yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından birbirlerinden ayrılan ikizler, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. Bebekler daha sonra Prof. Dr. Hanifi Soylu ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Konak tarafından takibe alındı. Ancak "Halep" ismi verilen bebek yaşama tutunamadı.

'ACİLEN AYRILMALARI GEREKİYORDU'

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Murat Konak operasyona ilişkin şu bilgileri verdi: "Tıp literatüründe siyam ikizleri olarak da adlandırılan bu durum bildiğimiz kadarıyla Konya'da ilk kez meydana gelmiştir. Bu şekilde yapışık olarak dünyaya gelen bebeklerin bir arada ve ayrı ayrı yaşama şansları oldukça düşüktür. Bebeklerimizin karaciğerleri yapışıktı. Her ikisinin de ciddi kalp sorunları vardı. Özellikle sindirim sisteminde önemli sorunlar vardı. Çocuklardan biri gaita yaparken, diğeri ise idrar yapabiliyordu. Bağırsak sistemleri ve böbrekleri de ayrı olmasına rağmen böyle bir durum saptandı. Bunun yanı sıra ilginç bir şekilde dolaşım sistemi ayrı olan bebeklerin nabızları ve kan değerleri birbirinin aynıydı ve birbirinden etkileniyordu. Birinin kan değeri bozulsa diğeri de etkileniyordu. Dolayısıyla acilen ayrılmaları, zira ayrı ayrı yaşama şanslarının daha yüksek olduğu kanısına varıldı. Neticede bebeklerimiz başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı. Ancak ameliyatın akabinde geçen birkaç gün sonra omurgasında eğrilik bulunan ve sağ kalbi gelişmemiş olan bebeğimiz maalesef hayata tutunamadı. Diğer bebeğimiz ise böbrek yetmezliği problemi ve diğer birtakım komplikasyonlarla beraber şu anda hayata tutunmaya devam ediyor."

İSİMLERİNİ HALEP VE ŞAM KOYDUK

Bebeklerin babası 26 yaşındaki Muhammed El Mustafa, eşinin hamileliği süresince bebeklerin yapışık olduklarından haberdar olduklarını ancak hamileliği sonlandırmayı bir an olsun bile düşünmediklerini söyledi. Mustafa, "Hayatını kaybeden bebeğimize Halep, yaşama tutunmaya çalışan bebeğimize ise Şam ismini verdik. Vatanımıza olan hasretimizi ikinci vatan olarak bildiğimiz ailemizde gidermeye çalıştık" dedi.

(Habertürk)