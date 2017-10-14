Suriye'li yetimler için Kilis'teyetim evi kuruldu

Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği (Sağlık-Der), Suriye'deki iç savaşta babalarını kaybeden çocukların barınması için Kilis'te "yetim evi" kurdu.

Dernek Genel Başkanı Kasım Sezen, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki Halime Sadiye Yetim Evinin açılışı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık-Der'in eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın himayesinde kurulan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaştan en çok kadın ve çocuklarını etkilendiğini dile getiren Sezen, çocuklara ve gençlere ümit olmak istediklerini ifade etti.

Şanlıurfa, Hatay ve Kilis’teki yetim çocuklarla ilgili faaliyetler yürüttüklerini belirten Sezen, şöyle konuştu:

"Bugün biz çok hayırlı bir işe vesile oluyoruz. Gerçekten yanı başımızda bir dram var. Bu dramdan etkilenmemek, bu yetim çocuklardan etkilenmemek mümkün değil. Hepsinin gözünde bir heyecan var. Hepsi güzel bir dünyaya yelken açmak istiyor. Biz inşallah çocukların ve gençlerin ümidi olmak ve ellerinden tutmak istiyoruz. İnşallah bugün açacağımız binada yaklaşık 10 aile ve 50'ye yakın çocuğumuz ile dul hanımlar burada kalacaklar."

Yaklaşık 1,5 ay sonra İstanbul'da Dünya İslam Sağlık Birliğinin kongresinin yapılacağını aktaran Sezen, "Dünyada yaklaşık 65 ülkede 110 sivil toplum kuruluşu ile beraber Dünya İslam Sağlık Birliğini kurduk. Bendeniz bu birliğin genel sekreteri olarak seçildim. İstanbul'da kongresi yapılacak. Bütün dünyadaki mazlumların sesi olan bu birlik, inşallah bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bugün sadece Suriye değil Irak, Arakan ve dünyanın her tarafında felaketler var. Savaşlar ve depremler oluyor, biz de her tarafa yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan yetim evindeki daireleri gezen Sezen ve beraberindekiler, çocuklarla sohbet etti.