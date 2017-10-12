Suriyeli yönetmen İstanbul'da göğsünden bıçaklandı

Ortadoğu'da özellikle Müslüman gençleri bilinçlendirmek için çektiği belgesel ve filmlerle tanınan, eşiyle de bir belgesel çekimi sorasında tanışan Suriyeli yönetmen Muhammed Bayazid, son olarak Esed rejimi hapishanelerinde muhaliflerin gördüğü işkenceleri konu alan Tünel (Nafak) isimli bir film çekmeye hazırlanıyordu. Bu hapishanelerde zulüm gören 20 muhalifin hayatını konu alacak film için finansman arayışındaki yönetmene İstanbul'dan bir davet geldi. Ancak Bayazid'i davet eden kişiler yönetmeni göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Bayazid Bağcılar'da yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. İstanbul'da öldürülen muhalif anne-kızın ardından Suriyeli bir muhalif ismin daha burada suikaste uğraması yine Esad rejiminin tetikçilerini akıllara getirdi.

EŞİ DOĞRULADI: AŞKIM DAYAN...

Yönetmenin eşi Samah Safi, Facebook hesabından suikast girişimini doğruladı; 'Aşkım dayan ben senin için güçlü olacağım' diye yazdı. Çiftin bir arkadaşı da 'Seni seviyoruz Muhammed. Sen bir kahramansın. O bıçağın yarası ne kadar derin olursa olsun, kiminle uğraştıklarını bilmiyorlar' diye yazdı. Arkadaşları filmi haber alan Esad rejimi ajanlarının yönetmeni ortadan kaldırmak için yatırımcı kılığında tuzak kurduğunu iddia etti.

Muhammed Bayazid, ABD'de Erdoğan ile de bir araya gelmişti.

İSTANBUL'DA KISA FİLM

Bayazid ve Ürdünlü eşi Samah Safi, şimdiye dek birlikte imza attıkları yapımlarda İslamofobi, Müslüman dünyasında uyuşturucu bağımlılığı ve Filistin sorunu gibi konuları işlediler. İkilinin 'Light Art Media Production' isimli bir prodüksiyon şirketi bulunuyor. 15 dile çevrilen ve Hz. Muhammed'in hayatını anlatan 'İlham' isimli belgesel de ikiliye ait.

İkili aynı zamanda geçtiğimiz yıl İstanbul'da Aylan bebeğin hikayesinden esinlenerek Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan bir göçmen babanın denizde kızını kaybedişini konu alan bir kısa film çekti. Hollywood stüdyolarıyla da bir film hazırlığı içerisinde olduklarını duyurmuşlardı.

BU BELGESELİ ÇEKMİŞTİ

Yapımcı karı-koca Humus'ta Suriye İç Savaşı'ndan bile önce muhalifler için kâbus haline gelen Tadmur askeri hapishanesinin filmini çekmeye hazırlanıyordu. 1996 yılında İnsan Hakları İzleme Örgütü bu hapishaneyi 'İşkence merkezi' olarak nitelendirmişti.

THE BAYAZİDS OLARAK TANINIYORLAR

Ortadoğu'da çok tanınan çift defalarca ödül aldıkları yapımlarıyla Harvard Üniversitesi, Ted Talks gibi prestijli yerlerde boy gösterdi. Uluslararası Festivallere katıldı. ABD'de The Bayazids olarak tanınan çift Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de Diyanet İşleri'nin ABD'deki merkezinin açılışında bir araya gelmişti. (Vatan)