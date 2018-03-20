Suriyeli Yüzbaşı Kadri, kanının son damlasına kadar Çanakkale'yi böyle savundu

Çanakkale'de Anafartalar Cephesi'nin son noktası olan Kireçtepe'de Bursa Seyyar Jandarma Taburu ile Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu'nun kahramanlık destanı, komutanların cepheden gönderdiği günlük raporlarla gün yüzüne çıktı. Suriye'nin Hama kenti nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Kadri, "Düşman taarruz ediyor. Sağ tarafımız da kuşatıldı. Fakat biz savunmamızı namusla yerine getireceğiz inşallah" dedikten kısa süre sonra şehit düştü. Başta Binbaşı Hasan Tahsin ve Yüzbaşı Kadri olmak üzere tüm komutanların isimlerini pano haline getirerek Kireçtepe Şehitliği'nde ölümsüzleştiren Bursa Eski Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, Suriyeli kahraman yüzbaşının destansı hikayesini 103 yıllık belgeleriyle İHA’ya anlattı.

İngilizler'e karşı verilen destanı askeri raporlardan derleyerek kitaplaştırılmasına öncülük eden emekli tümgeneral Saldık, "Bursa Seyyar Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Hasan Tahsin ile Bursalılardan oluşan Gelibolu Seyyar Jandarma Taburu'nun Komutanı Suriye Hamalı Yüzbaşı Kadri'nin cepheden komutanlığa gönderdiği cerideler (günlük vukuat raporları) bügün 'Afrin’de ne işimiz var' diyenlere en güzel cevaptır" dedi.

Saldık, 103 yıl önce cepheden gönderilen ceridelerden çıkan Suriyeli Kadri yüzbaşının kahramanlığını şu şekilde anlattı:

"Çanakkale her yanı ayrı bir destan, her yanı çok büyük kahramanlıklarla dolu bir bölgedir. Tarihe altın harflerle yazılan bu harpte jandarma taburlarının Kireçtepe’deki rolü de çok büyük önem arz etmektedir. Burada özellikle Yüzbaşı Kadri’ye değinmek istiyorum. Yüzbaşı Kadri Gelibolu Seyyar Jandarma Tabur Komutanı’dır. Suriye’nin Hama kentindendir. Tabi o zamanki devlet yapımızda oralar ülkemize bağlı vilayet idi. Oradan gelip okumuş, subay olmuş ve Çanakkale’de o büyük destansı mücadelede gönülden mücadele etmiştir. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir vatan evladıdır. Nitekim çatışmanın ilerleyen bölümlerinde Yüzbaşı Kadri, başından ağır yaralanmış ve tahliye edildiği Yalova askeri hastanesinde şehit olmuştur. Yüzbaşı Kadri’nin harp ceridelerine baktığımızda, Anafartalar Grup Komutanlığı’na çektiği telgraflarda günlük harp ceridelerinde çok büyük bir destansı mücadele verdiği görülmektedir. Nitekim 9 Ağustos 1915 günü yazmış olduğu ceridede düşmanın son taarruzda cephesine büyük kuvvetlerle yöneldiğini sol tarafının kuşatıldığını denizden üzerlerine gemi ateşi geldiğini ve makineli tüfekler o zamanki ismi ile mitralyöz ateşlerine maruz kaldıklarını ifade ettikten sonra 'elden geldiği kadar namus ile mukavemet edeceğiz inşallah' diye harp ceridesine notunu düşmüştür. İşte bu vatan evladının şehadetinin üzerinden 103 yıl geçtikten sonra görüyoruz ki kaderin cilvesine bakın ki Mehmetçik, Çanakkale’de şehit olan Hamalı Yüzbaşı Kadri’nin memleketinde 103 yıl sonra oranın asayiş ve huzur için şehit olarak onun bize yapmış olduğu desteğin karşılığını vermiştir."

"Yüzbaşı Kadri’nin azmi 'teröristler vuracağına siz vurun' diyen yüzbaşımız ile aynıdır"

103 sene önce Suriyeli Yüzbaşı Kadri ile bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda pusuya düştükten sonra “teröristler vuracağına siz vurun komutanım” diyen yüzbaşının aynı iman ve kararlılıkla mücadele ettiğini belirten Seyfullah Saldık, “Yine kaderin tecellisine bakın ki Yüzbaşı Kadri o yoklukta, o büyük destansı mücadelesini inançla, azimle vatan sevgisi ile verirken 103 yıl sonra Afrin’de o bölgenin teröristlerden temizlenmesinde görev alan Bornova Jandarma Tugayı’na mensup birliğimiz çok yoğun bir terörist grubun tünellerden çıkarak saldırısına maruz kaldılar. Burada Yüzbaşı Kadri’nin azmine benzer azimle o yüzbaşımız 'bizi hain teröristler vuracağına siz vurun' diyerek uçaktan o bölgenin tamamen bombalanarak teröristlerden temizlenmesi gibi bu kadar yüksek bir imani talepte bulunarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. İşte Çanakkale’deki ruhun Afrin’de devam ettiğini tüylerim diken diken izlemekteyim” dedi.

Kireçtepe’de Suriyeli Kadri Yüzbaşı ve silah arkadaşlarının verdiği destansı mücadelenin öneminin dönemin Genelkurmay Başkanı Enver Paşa tarafından Meclis-i Mebusan’da dile getirildiğini anlatan emekli Tümgeneral Saldık, “Eğer Kireçtepe düşseydi İngilizler İstanbul’a kadar gelecekti. Enver Paşa, Meclis-i Mebusan’da yaptığı konuşmada özellikle bu taburların bu destansı mücadelesine değiniyor ve şöyle diyor; 'Düşman Anafartalar’a çıktı. Düşmanın 10 bin tüfeklisine karşılık, 800’er mevcutlu Bursa ve Gelibolu Jandarma Taburları kahramanca savaştılar. Gerçi bu taburlar eridi. Ama vatanın kahı emindir' diye tarihe onların o rolünü altın harflerle yazdırarak not düşürmüştür” diye konuştu.