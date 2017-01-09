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Suriyelilerin ikametgah izdihamı

Geçici ikamet talebinde bulunan yüzlerce Suriyeli sığınmacı Gaziantep Göç İdaresine akın etti.

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2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteciler geçici ikametgah almak üzere Gaziantep Göç İdaresine akın etti. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yüzlerce Suriyeli sığınmacının toplandığı göç idaresi binasının önünde izdihama neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 1 yıl süreli geçici ikamet izinlerini yeniletmek için İncilipınar Mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi'ne sabah erken saatlerde müracaat eden sığınmacıların sayısının artmasından dolayı çıkan izdihamın önlenmesi için polis ve güvenlik görevlileri zor anlar yaşadı.
 
Sabahın erken saatlerinde göç idaresine gelen Suriyeliler, saatlerce kuyrukta sıra bekledi. 
 

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