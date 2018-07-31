Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriye'ye askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçiş yaptı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Filipinler Kaçak 68 Otomobili Parçaladı

Filipinler Kaçak 68 Otomobili Parçaladı

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA