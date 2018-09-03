TSK, 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarının yapıldığı bölgelere zırhlı araç ve personel sevkiyatı yapıldı.