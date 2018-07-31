Suriye'ye dönüşler 'gönüllülük' esasına dayalı

Fırat Kalkanı ve ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlandığı bölgelere 190 bin Suriyeli, gönüllü olarak döndü.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Suriyelilerin ülkelerine dönebilmesi için Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda Rusya’dan bir heyetin Türkiye'ye geldiği ve Lübnan’da yaşayan Suriyelilerin kitleler halinde geri dönmeye başladığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Şubat 2018’de yayınladığı rapora göre, Suriye’deki mevcut koşulların güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde geri dönüşe elverişli bir ortam sağlamadığı, ülke çapında sivil halkı tehdit eden büyük risklerin bulunduğu, Esed yönetimince geri dönenlere herhangi bir hukuki güvence sağlanmadığı belirtiliyor.

Bu da BMMYK tarafından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri için henüz erken olduğunun değerlendirildiğini gösteriyor.

Bu kapsamda, Suriye’ye dönüşlerin mutlaka gönüllülük esasına dayalı olması ve bunun taraflarca kabul edilmesi gerekiyor.

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin mümkün olması için ise öncelikle Suriye’de tam bir çatışmasızlık ve sürdürülebilir bir istikrar ortamının sağlanması, geri dönenlerin can ve mal güvenliğiyle ilgili hukuki güvence verilmesi gerekiyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Suriye’nin bir bölümünde güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ardından bu bölgelere Türkiye’den 190 bin Suriyelinin gönüllü geri dönüşü gerçekleşti.

Öte yandan Lübnan’da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine kitlesel olarak dönüşlerinin söz konusu olmadığı, 900 kişiden oluşan bir grubun dönüşünün sağlandığı, Lübnan makamları tarafından açıklandı. Lübnan makamları ayrıca dönüşlerin kesinlikle gönüllülük esasına dayalı olduğunu bildirdi.

Türkiye, Suriye’de tam bir çatışmasızlık ve istikrar ortamının sağlanmasının ardından Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini destekliyor.