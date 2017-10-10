Suriye'ye giren askerler Roketsan'ın T-122 roketiyle korunuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki çatışmasızlık Bölgesi İdlib'e intikal operasyonu için keşif için 8 Ekim günü sınırın öte tarafına geçti. Suriye'ye geçen Türk askeri çatışma için bölgede bulunmasa da olası bir tehditte angajman kuralları geçerli olacak. Yani angajman kuralları gereği bir saldırı olursa buna anında karşılık verilecek.

Olası tehditlere karşı, sınırda Roketsan'ın T-122 çok namlulu roketatarları konuşlandırıldı.

Yerli üretim olan bu roketatarlar görmeden atış yapabiliyorlar. 40 km'ye kadar menzili olan 20 roket kapasiteli silah saniyede ise 2 atış yapabiliyor.