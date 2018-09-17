Sürü iHA’lar kozlarını TEKNOFEST‘te paylaşacak 

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül’de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında Türkiye için ilk olan bir dizi etkinlik yapılacak. Teknofest İstanbul’un dikkati çeken yarışmalarından birini ise sürü İHA yarışması oluşturuyor. Yarışmada, tanımlanan görevlerin, birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama esaslı olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilecek.

GELECEĞE YATIRIM

Sürü İHA yarışmasıyla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye’de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor. 36 takımın başvurduğu yarışmada 20 değişik senaryoda yetenekler sergilenecek. Yarışmada açık kaynak yazılımlar kullanılarak geliştirilen bir simülasyon ortamı yarışmacılara sunulacak. Yarışmacılar bu ortamda stratejilerini hızlı şekilde geliştirebilecek ve performanslarını ortaya koyabilecek.

SENARYOLAR HAZIR

Simülasyon ortamında yarışmacılara değişik terörist tespit ve takip senaryoları verilecek. Simülasyonun başında İHA’lar kalkışla birlikte görev dağılımı yapacak. Simülasyonun herhangi bir anında bir grup terörist bir binadan başka binaya hareket edecek. İHA’ların amacı bu terörist grupları tespit edip üsse bildirmek olacak. Simülasyon sistemi, sürü İHA takımlarının performansını teröristlerin yerini hızlı tespit, doğru şekilde teröristleri takip ve alan keşfetme gibi kriterlere göre puanlayacak. Yarışmacılar çeşitli senaryolarda aldıkları puanlara ve raporlarına göre sıralanarak ödüllendirilecek.

İLKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK