Suruç'ta bir PKK/PYD'li terörist yakalandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yurt içi olaylar ile günlük faaliyetlerlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Suruç'ta güvenlik güçleri tarafından PYD/PKK-YPG mensubu terörist yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ege Denizi'nde üç fırkateyn, bir denizaltı ve bir akaryakıt gemisi, Akdeniz'de iki fırkateyn, bir korvet ve bir denizaltı ile deniz eğitimleri icra etti.

Doğu Akdeniz'de petrol naklinin güvenliğinin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlanması ve NATO'nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi amacıyla yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bir fırkateyn keşif gözetleme, bir karakol gemisi de karakol görevi icra etti.

Yasaklanmış silah ve malzemelerin Lübnan kara suları ve limanlarına girişini tespit etmek amacıyla Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekatı'na katılan bir korvet, Lübnan açıklarında karakol görevi yürüttü.

Harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 32 gemi seyir gerçekleştirdi.

- Yasa dışı geçiş teşebbüsleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birlikleri tarafından gün içinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 844 kişi yakalandı.

Irak'tan yurda yasa dışı girmek isteyen bir, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 25 kişi gözaltına alındı.